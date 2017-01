Vasaloppet innfører tidsstraff for forsøpling

Arrangørane av den årlege langrennskraftprøven frå Sälen til Mora har sett seg lei på at utøvarar legg igjen søppel langs den ni mil lange traseen. Før rennet i år tek dei derfor offensive grep.

– Blir ein deltakar tatt i å kaste frå seg søppel, vil han eller ho bli straffa med eit tidstillegg på 15 minutt, heiter det i ei pressemelding tysdag.

Vasaloppstraseen er eit naturreservat. Områda løparane ferdast gjennom, er eigd av 900 ulike grunneigarar.

– I samsvar med svensk lov er det forbode å forsøple, og Vasaloppet har jobba i fleire år for nulltoleranse rundt forsøpling i Vasaloppsarenaen utan å få den ønskte effekten, skriv arrangøren.

Mengda søppel skal derimot ha auka. No blir det teke i bruk sterkare lut.

Samtidig som dei nye reglane blir innførte, tar arrangøren grep for å gjere det enklare for deltakarane å kaste søppel på eigna stad. Sju nye søppelstasjonar er plasserte ut mellom dei ordinære tidskontrollane.

Tydelege skilt skal no vise veg til der søppelet kan kastast.

– Vi er ikkje ute etter å gjere nokon til syndebukkar, samtidig som vi vil vise at vi tar desse utfordringane på stort alvor. I dag gjenvinn vi rundt 15 tonn pappkrus, og vi jobbar for å få til hundre prosent kjeldesortering. Men her treng vi hjelp frå deltakarane, seier Vasalopp-sjef Eva-Lena Frick.

Den nye regelen med 15 minutts tidstillegg gjeld for alle deltakarar og i alle dei ti renna som inngår i Vasalopp-arrangementet. Ein deltakar kan som ein konsekvens bli flytta ned i ei mindre attraktiv startgruppe i 2018 som følgje av eit eventuelt regelbrot.

For å sørgje for at regelen blir følgt, vil Vasaloppet ha funksjonærar utplasserte med kamera på ulike stadar i løypa.

(©NPK)