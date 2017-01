Alpint: Norsk suksess i europacupen

Kristin Lysdahl køyrde også svært godt og sørgde for at det til slutt stod to norske jenter på sigerspallen. Bærum-køyraren blei nummer tre.

Det var derimot ingenting å gjere med suverene Riis-Johannessen. Ready-løparen var nummer to etter første omgang, men distanserte konkurrentane fullstendig i andre omgang. Til slutt vann ho rennet 72 hundredelar framfor slovenske Meta Hrovat.

Lysdahl på tredjeplass var ytterlegare eit tidel bak. Ho var også nummer tre etter første omgang.

Thea Louise Stjernesund køyrde seg opp tre plassar i andre omgang til 11.-plass.

Sigeren var Riis-Johannessens andre i europacupen denne sesongen. 10. desember i fjor vann ho eit kombinasjonsrenn i Kvitfjell.

Norske alpinkvinner er i vinden om dagen. I førre veke tok Nina Løseth den første pallplasseringa i sesongen i verdscupen då ho køyrde inn til andreplass i slalåmrennet i Flachau. Spjelkavik-jenta var slått berre av svenske Frida Hansdotter.

2.-plass i Kitzbühel

Suksess blei det også på herresida i europacupen i alpint måndag. Adrian Smiseth Sejersted suste inn til ein svært sterk andreplass i utforrennet i austerrikske Kitzbühel. 22-åringen var slått berre av sveitsiske Gilles Roulin. Fire små hundredelar skilte dei to.

Alexander Sannes Thorsen blei nest beste nordmann på 16.-plass.

Seinare denne veka gir Kjetil Jansrud og resten av verdscupkøyrarane seg i kast med den berykta Hahnenkamm-løypa i Kitzbühel.

