Östersund vil snyte Trondheim for verdscupfinale

Tjumen er fråteke renna som følgje av avsløringane i dei mykje omtalte McLaren-rapportane. Det internasjonale skiforbundet (FIS) jobbar framleis med å finne ein ny arrangør.

Trondheim, Falun, Kuusamo og canadiske Quebec har alle varsla at dei kan tenkje seg å overta ansvaret for renna. Torsdag kom Östersund på bana, samtidig som Falun trekte sitt kandidatur.

– Det er bra om Östersund får moglegheita. Då spreier ein langrennssporten på fleire stadar i Sverige, seier den svenske langrennssjefen Johan Sares til SVT Nyheter Dalarna.

I Falun er det økonomi som ligg bak avgjerda om å trekke seg.

– Den økonomiske risikoen er for stor, og vi har vårt fulle hyre med sørgje for at verdscupkonkurransane i månadsskiftet blir så bra som mogleg. Det er vanskeleg å finne sponsorar, og kommunen har vore tvilande, seier Falun-sjef Jimmy Birklin.

Finalane er terminfesta til perioden frå 16. til 19. mars.

– Vi håpar sjølvsagt at det blir Trondheim som får desse renna. Det hadde vore bra både for norsk skisport og for finalen, sa landslagstrenar Tor Arne Hetland nyleg.

Det er førebels ikkje sagt noko om når FIS kjem til å avgjere kven som blir finalearrangør etter Tjumen.

