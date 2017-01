Ullevålseter på andreplass i Africa Race

Dermed ligg nordmannen 44.05 minutt bak den 18 år gamle israelske føraren som i Africa Race representerer Sør-Afrika. Dei to var i ein klasse for seg på etappen, og Ullevålseter var over 20 minutt framfor nestemann, Paolo Ceci frå Italia.

Etappen onsdag gjekk frå Azougui til Akjoujt i Mauritania, og fartsprøven var på dryge 390 kilometer.

