Super-Svendsen sikra stafettsiger

Svendsen gjekk ut 30,8 sekund bak Russland, men knappa stadig inn på forspranget godt hjelpt av to fulle hus. Svendsen gjekk ut nesten 15 sekund bak leiarlaget etter ståande skyting, men gjekk kraftig på den avsluttande sløyfa i Ruhpolding.

– Dette vart ein veldig bra etappe. Eg jobba saman med tyskaren Simon Schempp, og då han fekk ein bom på siste ståande, fekk eg ei luke på han. Eg hadde gode ski, men følte meg ikkje heilt rå. Eg trudde ikkje at eg skulle ta igjen russaren, men så knappa eg stadig inn på forspranget, og då fekk eg ekstra krefter, sa Svendsen til NRK.

Artig

Svendsen viste gode takter og blir garantert eit sterkt norsk kort under VM seinare i år.

– Dette var artig. I dag leverte alle saman kjempebra. Vi viser at vi har eit godt lag sjølv om vi ikkje hadde med brørne Bø, sa Svendsen.

Noreg var 5,1 sekund framfor Russland i mål.

Ole Einar Bjørndalen veksla som nummer to etter sin første etappe. Han brukte eitt ekstraskot og var 5,2 sekund bak då leiande Italia.

– Ei kjempeavslutning av Emil. Han tok det lett, og det er enkelt å la seg imponere, konstaterte Bjørndalen.

Sterk

Vetle Sjåstad Christiansen måtte tole to ekstraskot, og då han veksla som nummer fem var Noreg 41,6 sekund bak.

Henrik L'Abee Lund synest at han gjennomførte bra, og det hadde han rett i trass to ekstraskot på siste ståande. Lund knappa inn 10,8 sekund på sin etappe.

– Eg er godt fornøgd med etappen. Det er ikkje bra at eg starta med to bom på ståande, men utruleg fornøgd med at eg trefte på dei fem siste, sa han til NRK.

Tyskland vart nummer tre på heimebane. Dei var 23,5 sekund bak Noreg.

