Minister: – Russland blant dei reinaste i verda

Dei 19 nasjonale antidopingorganisasjonane, blant dei Antidoping Norge, tok del på eit møte i Dublin tidlegare denne veka. Der blei dei samde om å krevje Russland utestengt. Bakgrunnen er dopingavsløringane i siste del av den mykje omtala McLaren-rapporten.

Antidopingorganisasjonane krev at alle russiske idrettsforbund blir nekta å sende utøvarar til internasjonale konkurransar, og at Russland heller ikkje skal få arrangere internasjonale stemner.

Det blir på same tid streka under at det ikkje er intensjonen å nekte alle russarar å konkurrere. Det kjem forslag om å innføre ei ordning for å godkjenne russiske idrettsfolk for deltaking som "nøytrale utøvarar" mens sanksjonane varer ved.

Russlands idrettsminister Vitalij Mutko reagerer sterkt på signala som kom i kjølvatnet av Dublin-møtet. I ei fråsegn til nyheitsbyrået R-Sport seier han at dopingorganisasjonane heller bør konsentrere seg "om å analysere urin".

- Russisk idrett er blant dei reinaste i verda, seier ministeren vidare – og viser til at britiske antidopingstyresmakter har handtert testinga av russiske idrettsutøvarar sidan påstandane om utstrekt doping og triksing med prøver kom til overflata.

