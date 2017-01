Simen Nysæter gjer som Tangstad – reiser til USA

Trønderen, som er ein av dei aller mest lovande amatørboksarane i Noreg, fortel sjølv korleis USA-opphaldet kom i stand.

– Eg har ein god venn og trenar i Manchester i England som heiter Kevin Travis. Han har mange kontaktar i USA, blant anna den tidlegare OL-meisteren Audley Harrison som han også har trent. Vi skal besøkje den gymmen han held til i. Det er bakgrunnen for turen, men vi har også fått innpass i ein del andre boksesenter i Las Vegas, seier Nysæter til NTB.

Han blei litt av ein kjendis då han slapp til som ein av fire amatørar i The Homecoming i Oslo Spektrum 1. oktober då Cecilia Brækhus tok proffboksinga heim til Noreg igjen. Nysæter møtte engelskmannen Jeamie Tshikeva og vann soleklart til entusiastisk jubel frå nærmare 10.000 tilskodarar.

God utvikling

Nysæter meiner han får mykje ut av å trene i ulike boksesenter rundt om i verda.

– Eg har akkurat hatt eit opphald på litt over to veker i New York, og der følte eg at eg utvikla meg veldig mykje. Det kjem av at eg er ein type boksar som liker å reise litt rundt, for å få ny "input" og høyre kva andre og forskjellige menneske meiner om meg. Derfor føler eg at det har enormt mykje å seie at eg får sjansen til å komme meg litt ut, forklarer namsosingen.

På nyåret har han fått moglegheita til å trene saman med dei norske proffane som førebur seg til Spektrum-stemnet 28. januar. Der kunne også Nysæter kanskje boksa, men då er han i Las Vegas.

– Eg har fått moglegheita til å vere saman med dei norske proffane ein periode no i Oslo Bokseklubb, og det er klart det betyr mykje. Her får eg både kvalitet i treninga og mykje god og fornuftig sparring. Oppfølginga er også veldig bra. Her er alt berre velstand, seier han.

– Kva jobbar du mot nå?

– EM er hovudmålet mitt framover. Det blir nærmare sommaren, men førebels er det ikkje utpeikt nokon arrangør. Eg satsar mot amatør-EM så lenge eg ikkje blir proff, fortel Nysæter.

Vil bli proff

Simen Nysæter legger ikkje skjul på at han vil og skal bli proffboksar, men førebels har han ingen heilt konkrete planer. Han tar tida til hjelp.

– Eg tenkjer på å bli proff, men kjem ikkje til å hoppe på det første og beste tilbodet. Eg vil vurdere nøye det som måtte komme og vere forsiktig. Kjem det rette tilbodet seier eg ja, men eg har ikkje hastverk, forklarer han til NTB.

– Men ei profftilvære freistar?

– Det freistar absolutt, og draumen er å tene pengar på det eg elskar å gjere, leg Nysæter til.

– Du har fått ny sportssjef i bokseforbundet. Kva betyr det?

– Eg ser på det som veldig positivt at Per Arne Skau er blitt ny sportssjef. Han er veldig engasjert og jobbar bra med alle som er interesserte, seier tungvektshåpet.

(©NPK)