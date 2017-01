Ny Ullevålseter-siger i sanddynene

Ullevålseter vann 13.23 minutt framfor den israelske overraskinga og samanlagtleiaren Gev Sella.

Ungguten Sella (18) leidde gjennom heile etappen, men på slutten drog Ullevålseter frå. Ceci, som låg på andreplass i samandraget før start, fekk tidleg problem og er ute av kampen om totalsigeren.

Den norske Dakar-veteranen tok inn viktige minutt og ligg 36.24 bak Sella i samandraget.

– Sella gjekk tom for bensin, så han stod på ein kontrollpost då eg kom køyrande, sa Ullevålseter som stoppa og spurde om konkurrenten trengde hjelp.

På spørsmål om kvifor svara nordmannen:

– Han er berre 18 år og med "de øya" så måtte eg jo berre gi han ein liter bensin, sa Ullevålseter.

Så langt har nordmannen meint at etappane har gått for mykje på opne vegar, og at det har vore for lite køyring i krevjande terreng og i spesielt i sanddyner.

– Det var ein lang og hard dag, og eg køyrde taktisk. Eg heldt igjen fem prosent for å spare motoren. Eg kunne nok gitt full gass, men eg klarte uansett ikkje køyre forbi Sella, som gav full gass heile vegen. Eg veit ikkje kvifor han gjekk tom for bensin, det er litt rart. Mogleg det har skjedd noko, seier Ullevålseter.

(©NPK)