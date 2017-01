Ødegaard blir lånt ut til Heerenveen 

Det venta utlånet blei stadfesta av Heerenveen tysdag. 18 år gamle Ødegaard har signert ein avtale som strekker seg over eitt og eit halvt år.

– Eg vil berre seie at eg er veldig fornøgd. Dette er ein bra sjanse til å vise ferdigheitene mine. Heerenveen verkar å vere ein bra klubb, og vi har hatt gode samtalar sidan eg kom, sa Ødegaard.

– Dei sa fine ting om klubben, og fortalde kva dei forventar av meg. Dei ønsker å utvikle meg vidare som spelar, og det er det viktigaste for meg, la han til han.

Om avgjerda om å forlate Real Madrid i ein lang periode, sa nordmannen:

– Madrid er ein veldig bra klubb. Eg har hatt ein ståande tid der, men det er vanskeleg å få speletid der som ung gut. Derfor vil eg prøve noko nytt.

Ødegaard gjennomfører si første trening med Heerenveen tysdag ettermiddag.

Mange norske

Æresdivisjonsklubben, som har norske Morten Thorsby i A-stallen og Dennis Johnsen på ungdomslaget, tok opp att treninga etter vinterpausen 1. januar. Deretter stod det treningsleir i ei veke på La Manga på planen.

No er laget tilbake i Nederland og ladar opp til seriekampen mot Den Haag kommande laurdag.

Ødegaards nye klubb er i augneblinken nummer fire på tabellen. 13 poeng skil opp til ligaleiar Feyenoord.

Klubben har tidlegare hatt fleire norske spelarar i rekkene sine. Magnus Wolff Eikrem var den siste som var innom klubben. Han var der frå 2013–2014. Tarik Elyounoussi og Christian Grindheim har også spilt for nederlendarane. Dei spilte der frå høvesvis 2008–2011 og 2007–2011. Thomas Holm, Daniel Berg Hestad, André Hansen og Børre Meinseth har også ei fortid i klubben.

Ikkje Frankrike

Ødegaard var svært nær eit utlån til franske Rennes i fjor sommar, men i og med at han ikkje var myndig blei overgangen felt av Det internasjonale fotballforbundets (Fifa) aldersreglar. Nordmannen, som blei 18 år 17. desember 2016, var på besøk i byen eit par veker før det, men Rennes-trenar Christian Gourcuff stadfesta at utlånet ikkje kom til å bli noko av like før jul.

Drammensaren har fått lite speletid for Real Madrids A-lag etter overgangen frå Strømsgodset i 2015. Debuten hans kom i 7-3-sigeren mot Getafe i La Liga 23. mai 2015. Ødegaard blei første norske spelar, og den yngste gjennom tidene, til å spele ein seriekamp for Real Madrid.

Den andre kampen han spelte for stjernegalleriet kom i slutten av november. Ødegaard fekk 90 minutt for eit svært reserveprega Real mot Deportiva Leonesa (tredje nivå i Spania) i cupen. Han var i troppen til cupkampen mot Sevilla i starten av januar, men sat på benken heile kampen. No går ferda vidare til Nederland.

