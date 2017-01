Ranieri årets trenar i verda

65-åringen gjekk til topps i kåringa framfor Real Madrids suksesstrenar Zinédine Zidane og Portugals landslagssjef Fernando Santos.

– For ein fantastisk kveld. Det er stort for meg berre å vere her saman med store legender, og no står eg her som årets trenar. Det vi klarte i England førre sesong var noko veldig rart og spesielt, sa Ranieri i sin takketale under Fifa-gallaen i Zürich.

Ranieri har vore innom ei rad storklubbar, men det var først med vesle Leicester han vann sitt første seriemeisterskap som trenar. Den engelske klubben stakk av med Premier League-tittelen til over 5000 i odds.

Det var Diego Maradona som gav Ranieri prisen.

Zidane var nominert for å leie Real Madrid til meisterligatriumf, mens Santos leidde Portugal til EM-gull i sommar. Dei nådde ikkje opp mot Ranieris mirakel i Leicester.

Silva Neid vart kåret til verdas beste kvinnetrenar for tredje gong i karrieren. I sommar leidde ho Tysklands fotballkvinner til OL-gull.

