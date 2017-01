Tønseth kan bli Tour-joker

Trønderen har 43,8 sekund opp til 3.-plassen med tre etappar igjen. Onsdag hadde Tønseth nest beste etappetid under den 15 kilometer lange jaktstarten i Oberstdorf. Han kom inn til 7.-plass med 2.02,6 minutt opp til leiande Sergej Ustjugov.

Dei tre etappane som står att bør passe Tønseth bra. Faktisk er han den nest beste nordmannen i samandraget.

–Forma kjennest bra ut den. Det har den vore under heile Touren. 3.-plassen er innan rekkevidde, men eg skulle gjerne ha vore utan uhellet i går (tysdag) for då rauk det ei 15–20 sekund. Men skjedd er skjedd. Eg er ikkje åleine om å ha uhell i løpet ein tour. Forhåpentleg har eg brukt opp uhellskvoten no, sa Tønseth.

Uhellet som han snakka om var eit stavbrekk som kosta fleire sekund.

