Iversen gir opp touren

Nordtrønderen gjekk på ein skikkeleg smell under onsdagens 4. etappe av Tour de Ski i Oberstdorf, og etterpå fann han ut at det berre er å reise heim til Noreg.

Han kom i mål over seks minutt bak vinnaren Sergej Ustjugov.

–Det er kjedeleg når eitt av hovudmåla i vinter går rett i dass. Eg har kjent det dei siste dagane at eg ikkje har følt meg som eg ønskte. Eg hadde håpa at det skulle losne, men eg kjente i dag at det ikkje er nokon framgang å spore. Det er heller litt tilbakegang, og då forstår eg at eg berre må gi meg og reise heim.

–Er du frisk?

–Eg veit ikkje. Hadde eg vore journalist, så hadde eg ikkje merka ein drit, men eg er langrennsløpar og kjempar mot dei beste i verda, og då kan ikkje kroppen vere 99 prosent. Den må vere 110 prosent. Sånn som no føler eg at eg går litt med brekket på, om det er det eine eller andre, det veit eg ikkje. No må eg i alle fall berre få kome meg heim for å slappe av.

Iversen må starte litt på nytt igjen. Han veit ikkje heilt når han er tilbake i normal trening. Kanskje tek det ikkje så veldig mange dagar.

–Eg får begynne å trene igjen når eg kjem heim. Det er mange skirenn igjen av sesongen. Vi får sjå. Kroppen er ikkje i slag, og det blir nokre dagar på sofaen.

–Det ligg ein kjent løpar på sofaen frå før?

–Eg får ringe til Petter. Kanskje kan eg dra til han for å spele litt Fifa, kom det med eit smil frå Iversen.

