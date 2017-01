Noreg vil ha verdscupfinale i Trondheim

I etterdønningane av McLaren-rapporten om russisk statsstyrt doping og omfattande juks under OL i Sotsji valde russarane å seie frå seg verdscupavslutninga i langrenn 16. – 19. mars. Førebels har ingen erstattar komme på plass.

Landslagstrenar Tor Arne Hetland håpar at Trondheim blir nytt arrangørstad, og at dei beste skiløparane i verda samlast i Granåsen skistadion i mars.

– Vi håpar at det blir verdscupfinalar i Trondheim. Det hadde vore bra både for norsk langrenn og for finalen. Det er fleire nasjonar som seier at dei ønskjer at det blir lagt til Trondheim. På lagleiarmøtet sa dei at Quebec i Canada har meldt si interesse, og det same har Kuusamo, Falun og Trondheim. Det er sikkert fleire som har tenkt seg om i romjula og på nyåret, og kanskje er det fleire som vil melde seg på. Uansett er det FIS (det internasjonale skiforbundet) som avgjer dette, men det hadde vore enkelt med ei kort reise frå Oslo til ein destinasjon som ein veit kjem til å fylle tribunane med folk har lyst til å sjå stor idrett.

Helga før avsluttinga er det renn i Holmenkollen i Oslo. I forkant av Holmenkoll-helga skal det også arrangerast ein bysprint i Drammen onsdagen før.

Etter Tour dei Ski fortset verdscupen med renn i Toblach, Ulricehamn, Falun. Deretter er det prøve-OL i Sør-Korea før det blir renn i Otepää i Estland helga før VM i Lahti startar.

(©NPK)