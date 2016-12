Tap for Carlsen – likt med Karjakin

Carlsen gjekk inn i sluttspelet mot Ivantsjuk med mest tid, men den ukrainske veteranen som vann hurtigsjakk-VM henta seg inn. I eit part i som svinga kraftig, gjekk til slutt Ivantsjuk av med sigeren.

– Ein nedtur for Magnus Carlsen. Glimrande spelt av Ivantsjuk. Ikkje Carlsen på sitt beste som må greie å reise seg i dei siste rundane, kommenterte NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Etter 16 av 21 parti ligg Carlsen og Karjakin likt med 12 poeng kvar.

Etter å ha starta fredagen med siger mot franske Maxime Vachier-Lagrave, spelte Carlsen remis i dei etterfølgjande partia mot Hikaru Nakamura og regjerande meister Alexander Gristsjuk.

Sergej Karjakin fekk ein dårleg start på den siste dagen av lynsjakk-VM med to remis og tap for Nakamura, men vann sitt siste parti.

Lynsjakk blir prega av høgt tempo då dei to spelarane berre har tre minutt på heile partiet i tillegg til to sekund ekstra per spelar etter kvart trekk. Deltakarane spelar 21 parti totalt over to dagar.

Spelarane skal gjennom ni parti kvar fredag før verdsmeisteren blir kåra.

(©NPK)