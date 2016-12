Gullet glapp for Carlsen i lynsjakk-VM

– Fantastisk! Etter VM-kampen mot Magnus følte eg at eg hadde noko ugjort, men no er eg verkeleg fornøgd, sa ein jublande Karjakin til NRK etter at gullduellen var avgjort.

Carlsen leidde med 0,5 poeng på Karjakin før dei siste partiet i meisterskapen og ville sikra gullet med siger mot Peter Leko. Nordmannen brukte likevel mykje tid i innleiinga og måtte til slutt nøye seg med remis. Sekund seinare avgjorde Karjakin sitt parti mot Baadur Jobava frå Georgia.

Carlsen og Karjakin enda begge på 16 poeng etter 21 parti, men russaren vann på tie-break.

– Dette er så dramatisk som det blir i sjakkverda, kommenterte sjakkekspert Torstein Bae i NRK.

