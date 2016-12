Engelsk spelarforeining vil forby unge spelarar å heade ballen

Foreininga appellerer kraftig til Det engelske fotballforbundet (FA) om at det må bli forbode for spelarar under ti år å heade ballen.

Grunngjevinga er at ein vil hindre at unge barn får hjerneskadar.

– Eg trur det seriøst bør vurderast. Det er ikkje ei panikkhandling. Det vil vere ein reflektert reaksjon i lys av bevisa som er komne fram i ulike idrettar og i avgrensa grad i fotball, seier Gordon Taylor som er formann i spelarforeininga.

En ny rapport frå University of Stirling viser at headingar gir problem med minnet i 24 timar, skriv nyheitsbyrået AFP.

Ifølgje undersøkinga blir minnet mellom 41 og 67 prosent i eit døgn etter at ein person har gjennomført 20 headingar.

Ekspertar ønsker ifølgje nyheitsbyrået å undersøkje skadane spesifikt hos unge spelarar der hjernen stadig utviklar seg.

I dei seinare åra har minst 250 tidlegare fotballspelarar fått konstatert såkalla degenerative hjernesjukdommar der hjernen er svekt, skriv AFP.

Derfor ønsker PFA å følgje eksempelet frå USA der barn under 12 år ikkje får heade.

Den tidlegare engelske landslagsspelaren Jeff Astle døydde i 2002 av hjernetraume som oppstod på grunn av mange headingar med tung lærballar som spelar opp gjennom 1960- og 1970-åra.

