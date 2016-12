Draumestart for Carlsen

Nordmannen spelte med svarte brikker mot franskmannen som kjenner Carlsen godt og var rekna som ein tøff motstandar.

Carlsen brukte mykje tid på to av trekka i dei to første minutta av partiet, men skaffa seg eit overtak i sluttspelet med betre plasserte brikker. Med ti sekund igjen på si klokke, kasta Vachier-Lagrave inn handkledet.

Franskmannen var ein av Carlsens sekundantar i VM-kampen mot Sergej Karjakin.

– Det var litt vanskeleg. Eg prøvde noko vi ikkje hadde sett på saman. Eg følte eg var litt pressa i opninga og var litt bak på klokka, men eg tok han igjen, og stillinga mi var fin. Eg spelte best då eg hadde lita tid, slik det har vore her, sa Carlsen til NRK etter partiet.

Carlsen delte leiinga med Sergej Karjakin etter dag éin av lynsjakk-VM. Russaren møtte landsmannen Alexander Morozevitsj i sitt første parti fredag og klarte så vidt remis. Dermed leiar Carlsen med 11 poeng, mens Karjakin står med 10,5.

Lynsjakk blir prega av høgt tempo då dei to spelarane berre har tre minutt på heile partiet i tillegg til to sekund ekstra per spelar etter kvart trekk. Deltakarane spelar 21 parti totalt over to dagar.

Spelarane skal gjennom ni parti kvar fredag før verdsmeisteren blir kåra.

