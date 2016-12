Tre strake for Carlsen

Salem med svarte brikker kom tidleg i tidstrøbbel og rakk ikkje å slå på klokka før det var for seint. Dermed kunne Carlsen innkassere sitt tredje poeng av tre moglege etter dei tre første partia torsdag.

– Ein heilt ypparleg start, sa NRKs sjakkekspert Torstein Bae like etter Carlsens siger mot Salem.

Vann med svarte brikker

Magnus Carlsen følgde opp sigeren i opningspartiet i lynsjakk-VM med å slå Francisco Vallejo Pons med svarte brikker i sitt andre parti.

Med svarte brikker sikra Carlsen seg sitt andre poeng i VM i lynsjakk. Vallejo Pons hadde kvite brikker, men den spanske stormeisteren fekk etter kvart dårleg tid og hadde berre fem sekund igjen då Carlsen gjorde sitt trekk og hadde over halvminuttet igjen på klokka.

Til slutt slo spanjolen på klokka for seint og måtte innsjå at Carlsen fekk med seg sitt andre poeng av to moglege til no i lynsjakk-VM.

God kontroll

Carlsen vann også opningspartiet sitt i VM i lynsjakk etter å ha slått Bu Xiangzhi etter 45 trekk.

Partiet blei avgjort då dei to spelarane berre hadde nokre sekund igjen på klokka, men Carlsen hadde mot slutten av partiet god kontroll på sin kinesiske motstandar. Til slutt måtte Xiangzhi innsjå at det blei tap mot den norske storspelaren.

– Magnus spelte trygt og bra. Ein flott start på lynsjakk-VM, sa Bae etter partiet.

Lynsjakk er prega av høgt tempo då dei to spelarane berre har tre minutt på heile partiet i tillegg til to sekund ekstra per spelar etter kvart trekk.

