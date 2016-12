Larvik sleit seg til NM-gull nummer 17

Tertnes-talentet skaut danske Sandra Toft Galsgaard, som blei kåra til EMs beste målvakt, i stykke i store delar av kampen. På tribunen fekk landslagssjef Thorir Hergeirsson sjå Solås, som berre spelte forsvar for Noreg i EM, score ni mål i NM-finalen.

I 50 minutt lukta Solås og resten av Tertnes-laget på ein cupsensasjon, men eit rutinert Larvik-lag med EM-vraka Linn-Kristin Riegelhuth Koren i spissen viste seg sterkast i avsluttinga og vann med fem mål.

Larvik har vore i alle NM-finalar sidan 2002/03 og var naturleg nok stor favoritt før møtet med Tertnes. Sigersrekka for det norske flaggskipet er berre brote av tapet for Byåsen i 2007. Tertnes spelte sin tredje NM-finale utan å gå til topps. I 2013 blei det tap for same motstandar.

