Løseth rett utanfor pallen

21-årige Shiffrin tok sin tredje siger på like mange dagar i Semmering, der det var storslalåm tysdag og onsdag. Amerikanaren har no vunne dei 12 siste verdscupslalåmrenna ho har delteke i.

Med startnummer éin køyrde Løseth i mål til ei tid som gav henne sjetteplass i første omgang. I finaleomgangen presterte ho ei tid som stod mot dei to første utfordrarane, men ikkje dei tre siste.

Shiffrin leidde etter første omgang, men tapte heile forspranget og tre tidelar til med ein dårleg start i finaleomgangen. Mot slutten køyrde ho som vanleg uimotståeleg og sigra 0,64 sekund framom Veronika Velez-Zuzulová.

Slovaken tok 2.-plassen nesten sekundet før sveitsiske Wendy Holdener, mens Løseth var slått av vinnaren med 1,99 sekund. Ho var 45 hundredelar frå pallplass.

Maren Skjøld følgde godt an og sørgde med sin 10.-plass for to norske i topp ti.

Kristine Gjelsten Haugen køyrde ut i første omgang.

