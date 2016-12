Korsæth bekrefta klar for profflag

Korsæth, som imponerte under VM i haust, er glad for at alt no er i boks. Avtalen har lege i korta ei stund.

– Ein heilt naturleg overgang, sa landslagssjef Stig Kristiansen til NTB nyleg.

– Det har vore min største draum å få bli proff for eit World Tour-lag. Endeleg blir draumen verkeleg. Dette er eit stort steg for meg og min karriere, så eg er verkeleg spent og takknemleg, seier Korsæth i ei pressemelding torsdag.

Astana-manager Aleksander Vinokourov rosar nordmannen.

– Korsæth imponerte som hjelperyttar for Alexander Kristoff i VM. Hos oss kan han utvikle seg vidare. Vi håpar han kan styrke oss i klassikarane, seier den tidlegare sykkelstjerna.

Korsæth kjem til Astana frå norske Team Joker-Byggtorget.

