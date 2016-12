Carlsen vann sitt opningsparti i lynsjakk

Partiet vart avgjort då dei to spelarane berre hadde nokre sekund igjen på klokka, men Carlsen hadde mot slutten av partiet god kontroll på den kinesiske motstandaren. Til slutt måtte Xiangzhi innsjå at det vart tap mot den norske storspelaren.

– Magnus spelte trygt og bra. Ein flott start på lynsjakk-VM, sa NRKs sjakkekspert Torstein Bae etter partiet.

Lynsjakk blir prega av høgt tempo då dei to spelarane berre har tre minutt på heile partiet i tillegg til to sekund ekstra per spelar etter kvart trekk.

