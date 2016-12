Carlsen rett bak Karjakin etter første dag

Carlsen slo kraftig tilbake etter tapet i femte parti og tok fem sigrar på rad. Dermed var han likt med Karjakin før dagens siste parti, men med remis mot kinesaren Yu Yangyi lèt han russaren ta tilbake leiinga.

Spelarane skal gjennom ytterlegare ti parti fredag før verdsmeisteren blir kåra.

Med sigeren over Alexander Riazantsev i niande parti var Carlsen à poeng med Karjakin, og han tok sin femte strake siger mot Alexander Morozevitsj, men makta ikkje å kome opp i seks strake.

Karjakin fekk sin revansj på Carlsen for VM-nederlaget i New York då han vann det femte partiet. Etter det spelte Carlsen forrykande.

Karjakin-revansj

Det var med svarte brikker at Sergej Karjakin slo Carlsen.

Nordmannen gjorde ein stor feil midtvegs i partiet då han enda opp med å gi vekk dronninga for eit tårn. Det gav Karjakin eit soleklart overtak, og forsøket til Carlsen på å redde remis mot slutten lykkast ikkje trass i eit iherdig forsøk.

Etter det sviande nederlaget mot Karjakin i det femte partiet vann Carlsen med svarte brikker mot Hrant Melkumyan. Armenaren brukte lang tid på trekka sine og hadde tidleg i partiet heile minuttet mindre til rådvelde enn Carlsen.

Til slutt vann Carlsen etter eit bondesluttspel.

– Eg måtte berre kjempe. Det var ikkje så mykje fordel å snakke om, men eg kjempa til siste slutt, og det er viktig. Ein må halde partiet gåande. Då kjem det sjansar, og det gjorde det også no, sa Carlsen.

Remis

Magnus Carlsen innleidde lynsjakk-VM med tre sigrar over Bu Xiangzhi, Francisco Vallejo og Saleh Salem.

Deretter måtte han nøye seg med remis i det fjerde partiet mot cubanske Leinier Dominguez.

Carlsen, i svarte brikker mot Dominguez, blei pressa innleiingsvis i det fjerde partiet, men redda seg inn mot slutten. Til slutt makta han å vinne tilbake ein bonde. Då dei to spelarane blei ståande igjen med to tårn og fire bønder kvar, blei dei einige om å inngå remis.

– Eg fraus plutseleg totalt på eit tidspunkt. Plutseleg sat eg der og visste ikkje kva eg skulle gjere. Då gjorde eg eit par dårlege trekk, men det gjekk relativt greitt, sa Carlsen til NRK etter partiet.

Etter tapet mot Karjakin slo han tilbake med sigrar mot Melkumyan, egyptiske Ahmed Adly og dei tre russarane Danil Dubov, Riazantsev og Morozevitsj.

Lynsjakk blir prega av høgt tempo då dei to spelarane berre har tre minutt på heile partiet i tillegg til to sekund ekstra per spelar etter kvart trekk. Deltakarane spelar 21 parti totalt over to dagar.

