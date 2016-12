Russland nektar for doping-erkjenning

Ifølgje nyheitsbyrået DPA meiner Russlands antidopingbyrå (Rusada) at deira fungerande sjef, Anna Antseliovitsj, er blitt feilsitert i The New York Times og at fråsegna er blitt tatt ut av sin samanheng.

Avisa siterer Antseliovitsj med denne utsegna onsdag: "Det var ei institusjonell samansverjing".

I artikkelen presiserer ho at det ikkje er noko som tyder på at dopingprogrammet var statleg styrt.

Ein talsperson for Kreml seier at han ikkje trur intervjuet er hovudkjelda for uttalane. Han legg til at Russland kategorisk nektar for alle dopingskuldingane som blir gjevne att i saka til The New York Times.

Det er snart tre veker sidan den endelege McLaren-rapporten vart offentleggjort. Der kom det fram fleire detaljar om massivt bruk av doping innan russisk idrett mellom 2011 og 2015.

Rapporten konkluderte med at fleire enn 1000 russiske utøvarar spreitt over 30 ulike idrettar deltok i eit systematisk dopingprogram. Fleire medaljevinnarar frå London- og Sotsji-OL er blant dei omtalte.

