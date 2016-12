Carlsen framleis med i VM-tittelkampen

Nordmannen hadde svarte brikker mot russaren, men Riazantsev kom i trøbbel etter å ha tenkt lenge og fekk lite tid igjen på klokka.

Etter kvart trua Carlsen med å få ei ny dronning, og da såg ikkje russaren noko annan utveg enn å gi opp. Dermed er nordmannen framleis med i tetkampen.

– Det var eit kjempeparti. Ikkje at det var veldig bra, men at det handla om å kjempe. Eg tok over initiativet og vann til slutt. Det var viktig, sa Carlsen til NRK.

Carlsen måtte vinne resten av partia på avslutningsdagen for å vere med i gullkampen etter å ha tabba seg ut mot Anton Korobov i det første av dei fem siste partia.

Stillinga var jamn lenge mot Gujrathi Vidit, men mot slutten pressa Carlsen indaren både på brettet og på tida.

Etter fleire brikkebyte gjorde Vidit eit trekk som gav Carlsen eit kjempeovertak. Det utnytta nordmannen og sikra seg ein viktig siger i det andre partiet onsdag.

– Det var svært viktig. Det vart i alle fall eit spennande parti no. Det var ikkje veldig jamspelt, men det var ein morosam fight, som eg kom sigrande ut av, sa Carlsen til NRK etter sigeren.

Tap

– Eg var veldig sint etter det førre partiet, men eg har framleis mykje å spele for. Det er berre å slå dei eg møter no, la han til.

Verdseinaren låg som nummer ni før den siste dagen av VM i hurtigsjakk. Han starta onsdagen med kvite brikker mot Anton Korobov, som låg som nummer seks.

Carlsen fekk raskt eit overtak med fleire bønder, men så gjorde han eit dårleg trekk slik at det var Korobov som stod til soleklar siger.

Den norske tjueseksåringen hamna i akutt tidsnød og gav til slutt opp.

– Eg vinn ein bonde for ingenting og trur at eg kan slå han sjakkmatt, men så overser eg eit trekk. Det er heilt horribelt, sa Carlsen til NRK etter tapet.

Regjerande meister

– No blir det veldig, veldig vanskeleg for Magnus å vinne, sa ekspert Torstein Bae i NRK-studioet.

Den regjerande verdsmeisteren i hurtigsjakk må vinne resten av partia.

Vassilij Ivantsjuk frå Ukraina leidde etter dag to med åtte poeng etter ti parti.

Ved sida av Carlsen er òg Simen Agdestein (5 poeng/13), Aryan Tari (5,5/13) og Johan-Sebastian Christiansen (4,5/13) med i Doha.

