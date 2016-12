Tre strake for Jansrud

Jansrud gjekk til topps framfor Hannes Reichelt og Dominik Paris.

– Kjetil Jansrud er i fantastisk form om dagen. Måtte det fortsette, sa Andreas Toft og Bjarne Solbakken i NRKs kommentatorboks.

– Kjetil er i heilt rå form. Det er utruleg morosamt å sjå han køyre, seier Aleksander Aamodt Kilde til NTB.

Kilde var ikkje like rå som Jansrud, men gjorde likevel ein solid innsats. 24-åringen var 99 hundredelar bak lagkameraten i mål. Det heldt til ein fjerdeplass.

Seks tidelar

Jansrud, som hadde startnummer sju i Italia, var 24 hundredelar framfor heimehåpet Dominik Paris ved første mellomtid, og leiinga hans var på nesten eit halvt sekund ved neste passering. I mål var nordmannen i klar leiing, 65 hundredelar framfor Paris.

Næraste konkurrent, austerrikaren Reichelt, var heile seks tidelar bak nordmannen i mål tysdag.

Kilde-ros

– Eg er kanskje litt overraska over at Kjetil vinn med seks tidelar, men samtidig ikkje. Han er i så god form, han får ting til å gå. Eg veit at eg kan vere der, eg også. Eg må kanskje berre tore litt meir, seier Aleksander Aamodt Kilde.

– Køyringa mi var heilt OK i dag. Eg kunne ha gitt på litt meir, legg han til.

Aksel Lund Svindal var ikkje med i Santa Catarina. Han valde å bruke romjula på roleg trening etter at kneet fekk stor belastning i Val Gardena nyleg.

