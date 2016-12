Bjørn: – Northug toler to-tre veker til på sofaen

Northug er på felgen og brukar mykje tid på sofaen. Det etter å ha bomma med treningsbelastninga etter det siste av fleire høgdeopphald i år.

Det meste tyder på at han har køyrt litt for hardt etter han kom heim til lågare høgder.

– Eg trur han kan vera ute av normal drift i ytterlegare to-tre veker og likevel vinna i VM. Det nye her er at han ikkje får med seg Tour de Ski denne gongen. Det har vore ein viktig del for å få meisterskapsform, seier Bjørn til NTB.

– Mange har gått i den same fella før. Petter Northug likar å tøya grensene. Det er ein av grunnane til at han er så god som han er.

Signala rundt treninga til Northug var heilt fram til den norske sesongstarten, reint ut lyriske. «Aldri vore betre», var noko som tikka ut frå teamet rundt han i haust.

Men så gjekk det gale – truleg etter det siste lange høgdeopphaldet.

Kort veg

– Korleis kan Northug gjera ein slik feil? Ingen langrennsnasjon har vel meir kompetanse om høgdetrening enn Noreg.

– Det er små marginar. Du kan liggja heilt på grensa lenge utan at du merkar det. Du er så pigg at du tilsynelatande toler absolutt alt og verkar uovervinneleg, men eigentleg er du i ferd å tømma kroppen. Så møter du veggen. Og etter det er det berre sofa og kvile som tel.

– Petter er flink til å kvila, og han kan gjera det utan å få dårleg samvit når det krevst. Mange andre utøvarar klarar ikkje det.

– Vegen vidare for han?

– Først ein del meir kvile. Så roleg opptrening og så nokon tøffare konkurransar i januar og februar, seier Torgeir Bjørn til NTB.

