28 russarar kan få Sotsji-straff for doping, 6 i langrenn

Desse blir suspenderte frå og med fredag. Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil ikkje seie kven det gjeld.

Bakgrunnen er undersøkingane Wada har gjort om den utbreidde dopinga i idretten i Russland. McLaren-rapporten viste at det har gått føre seg juks i statleg regi over lengre tid.

Ifølgje rapporten til den canadiske advokaten Richard McLaren, er det funne bevis for at det er manipulert med prøver frå 28 utøvarar. Tolv av desse skal vere frå russiske medaljevinnarar.

Wada la fram den andre delen av McLaren-rapporten 9. desember. Der kom det fram at over 1.000 russiske utøvarar spreidd over 30 idrettsgreiner var ein del av det statlege dopingprogrammet i Russland mellom 2011 og 2015.

Tredobbelt russisk

Russland tok til saman fem langrennsmedaljar under OL på heimebane i 2014. Tre kom på 50 kilometer fristil, der Martin Johnsrud Sundby vart nummer fire.

I tillegg tok det russiske herrelaget sølv både på stafett og sprintstafett.

Russlands president Vladimir Putin avviste desse skuldingane i den årlege juletalen sin. Han innrømmer derimot at russisk idrett har eit dopingproblem, og at alle dopingtilfella skal etterforskast.

Det er uvisst kor lang tid prosessen kjem til å ta.

Bevisst manipulering

– IOC vil starte etterforskinga av 28 utøvarar der det er bevist at ein eller fleire av urinprøvene deira er utsette for manipulasjon. Alle prøvene er tatt under OL i Sotsji, heiter det i ei pressemelding frå IOC.

McLaren fann ut at 28 av dei 95 prøvene som etterforskarane hans har undersøkt, hadde teikn av "manipulasjon", heiter det vidare.

Dei 28 prøvene skal no analyserast på nytt i antidopinglaboratoriet i Lausanne. IOC-styret seier at desse tilfella enno kan sjåast som reine dopingtilfelle, men at tuklinga åleine kan føre til utestengingar.

IOC-president Thomas Bach seier at ekspertar skal analysere prøver frå russiske utøvarar frå både vinter-OL i Sotsji og sommer-OL i London i 2012 på nytt.

