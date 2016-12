Northug går ikkje Tour de Ski

Trønderen har slite med forma den siste tida. Overtrening er truleg årsaka.

– Eg ergrar meg over at eg ikkje får delta i Tour de Ski, men bruker situasjonen som har oppstått, som ein ekstra motivasjon. Eg ser no framover mot det som uansett er hovudmålet denne sesongen, nemleg VM i Lahti, seier Northug i ei pressemelding.

Landslagssjef Vidar Løfshus meiner det er leitt at Northug ikkje deltar i Touren.

– Vi synest sjølvsagt det er beklageleg og uvant at vi no reiser utan Petter til Tour de Ski i mellomjula, men vi håper han restituerer godt heime fram mot VM i Lahti i februar, seier Løfshus.

– Petter er no i lett trening, men Touren kjem for tidleg. Vi håper og trur at han innan kort tid er tilbake i normal trening. Fokuset blir no varsam opptrening for deretter å leggje eit godt fundament for VM, seier trenar Stig Rune Kveen.

Northug har gått alle Tour de Ski sidan 2007, men i år må han altså stå over. Han vann samanlagt i 2015 etter at Martin Johnsrud Sundby mista denne triumfen i sommar på grunn av brot på dopingreglane.

