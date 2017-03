Byr inn til operadugnad

Det er snart klart for dei første førebuingane til årets hovudproduksjon, Sildgapet, ein opera om havets sølv, av Jostein A. Fretland og Helge Sunde. Arbeidet med å fylle dei forskjellige dugnadsgruppene med frivillige er så vidt i gong, og operaen ønskjer no å gå breitt ut og innby alle interesserte til å melde seg til operadugnad.

Full pakke

- Ein treng frivillige til å snekre kulissar, sy og tilpasse kostyme, ordne hår og sminke, vere publikumsvertar, kjøkenhjelparar, garderobevakter, parkeringasvakter og scenearbeidarar. Til operakoret treng ein kvinner og menn i alle aldrar. Dansarar som er ekstra gode til å danse sving – både ungdomar og vaksne - er velkomne til å melde seg. Barnekor med gutar og jenter i barne- og ungdomsskulealder, frå og med 9-10 år og oppover får kjekke oppgåver i 2. akt, og det er òg trong for nokre statistar i forskjellige roller, seier operasjef Kari Standal Pavelich.

Aktørar frå Nordfjord

Opera Nordfjord ønskjer å få med aktørar frå alle Nordfjord-kommunane når ein skal fortelle om den spennande sildehistoria, som heile fjorden var involvert i. Kassesnikkarane i indre Nordfjord var like viktige som fiskarane på kysten.

- Nytt av året er at ein no går ut og ønskjer hjelp frå lokalbefolkninga i heile Nordfjord for å få på plass tidsriktige klede og sko frå midten av 1950-talet, frå blomstra sommarkjolar, fine drakter, kåper og hattar til arbeidskle, som tresko, støvlar, ullundertrøyer, ullgensarar, kofter og hoeplagg, seier operasjefen.

Nøter, bøyer, reiskap, sildekasser, tretaljer, saltsekkar og andre tidstypiske sildefiskerekvisittar er særleg kjærkomne bidrag, enten ein vil låne ut eller gje bort.

- Om du har lyst til å delta i det nye sildeeventyret, ta gjerne kontakt med meg, seier operasjef Kari Standal Pavelich og ønskjer alle velkomne til samarbeid.

- Det gjeld om ein berre har tid til eit par publikumsvakter eller vil synge i koret frå april til oktober, seier operasjefen.