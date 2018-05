Tetlie blir konstituert nyheitsdirektør i NRK

innenriks

Tetlie vil tiltre 10. mai etter Alexandra Beverfjord som blir ny sjefredaktør i Dagbladet.

– Eg er takknemleg for at Marius Tetlie har sagt ja til å gå i spissen for eit kjempebra team i nyheitsdivisjonen. Oppgåva hans blir å halde oppe tempo og trykk i nyheitsoppdraget. Eg ønskjer Marius lykke til med oppgåva, seier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Tetlie kom til NRK frå jobb som kommunikasjonsrådgivar i Telenor, men han har også lang fartstid i VG.

– Det viktigaste oppdraget vårt er å lage god og viktig journalistikk som når ut til flest mogleg, og det skal vi halde fram med. Saman med dei dyktige folka i leiargruppa og alle dei flinke medarbeidarane i nyheitsdivisjonen skal vi ha fullt trykk på det fram til ein direktør er permanent på plass, seier Marius Tetlie.

NRK skal lyse ut stillinga som nyheitsdirektør i NRK snarast.

– Dette blir ein open og grundig prosess der eg er opptatt av å få flest mogleg gode interne og eksterne søkjarar, seier Thor Gjermund Eriksen.

(©NPK)