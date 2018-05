Helleland får beskjed om å fikse foreldrepengar før Brussel grip inn 

innenriks

Prislappen er 800 millionar kroner i året for å sikre foreldrepengar til 6.000 fedrar som vert ramma av kravet om at mor jobbar eller studerer.

– Systematisk og ulovleg forskjellsbehandling, fastslår ESA-president Bente Angell-Hansen.

EØS-tilsynet tar no Noreg til EFTA-domstolen fordi far ikkje har same rett til foreldrepengar som mor.

Djupt urettferdig

– Dagens ordning er djupt urettferdig. Hadde det vore omvendt, at rettane til mor var avhengig av far si tilknyting til arbeidslivet, hadde vi fiksa dette for lenge sidan, seier KrFs familiepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold til NTB.

Feiden mellom Noreg og ESA har gått føre seg sidan 2015.

– Når norske styresmakter systematisk og ulovleg forskjellsbehandlar kvinner og menn, er det ESAs jobb å stille dei til ansvar, seier Angell-Hansen.

Ingen plikt

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) avviser ESAs argument om at norske foreldrepengar er heimla i likestillingsdirektivet.

– Brussel skal ikkje styre den norske foreldrepengeordninga, seier ho, og legg til at Noreg har ein av dei rausaste ordningane i verda.

Likestillingsombod Hanne Bjurstrøm avviser på si side saksframstillinga til likestillingsministeren.

– Dette handlar ikkje om kven som skal styre norsk likestillingspolitikk, men kva som følgjer av norske rettsreglar. Ordninga regjeringa er villig til å ta ei sak på i EFTA-domstolen, er ei ordning som alle regjeringsparti har programfesta å endre og som det er eit solid fleirtal i Stortinget for å endre, seier ho.

Litt trist

Bekkevold i KrF har likevel bestillinga klar:

– Det er litt trist at det må liggje føre ein trussel om ein dom mot Noreg for å få regjeringa inn på eit riktig spor. Eigentleg burde ein ordna dette på eige initiativ. Eg forventar at dette vert ordna seinast når forslaget til statsbudsjett for 2019 vert lagt fram, seier Bekkevold til NTB.

Spørsmålet om inndekning overlèt han til Helleland og resten av regjeringa.

– Dei får komme med eit forslag, så tar vi det i budsjettforhandlingane, seier han.

Må løysast

Arbeidarpartiets talsperson for familie- og kulturpolitikk, Anette Trettebergstuen, meiner kontantstøtta kan avviklast for å finansiere likestilt foreldrepermisjon.

– For dei fedrane som vert ramma, er det openbert urettferdig. Helleland må snarast finne løysingar som gir desse fedrane rett til permisjon, og samtidig prøve å sikre arbeidslinja og likestillinga, seier Trettebergstuen til NTB.

Også frå stortingsgruppa til regjeringspartiet Venstre kjem det klar marsjordre til Helleland:

– Venstre meiner at fedrar skal få rett til opparbeiding og uttak av foreldrepengar basert på eiga inntekt, uavhengig av rettane til mor, seier Grunde K. Almeland som sit i familie- og kulturkomiteen for partiet.

Senterpartiets medlem i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Åslaug Sem-Jacobsen, seier det er forståeleg at ESA tar Noreg til EFTA-domstolen, men legg til at det burde vere unødvendig.

– Det er synd at regjeringa ikkje har ordna dette for lenge sidan, seier Sem-Jacobsen.

– Positivt tiltak

ESAs standpunkt er at dei norske reglane for foreldrepengar innskrenkar retten far har til betalt foreldrepermisjon.

– EØS-reglane krev ikkje at Noreg skal tilby betalt foreldrepermisjon. Men når Noreg vel å gjere det, må ordninga vere tufta på likebehandling, seier Angell-Hansen.

Barne- og likestillingsdepartementet har tidlegare argumentert med at den såkalla aktivitetsplikta er meint som eit positivt tiltak for å få fleire mødrer ut i arbeid medan far tar ut foreldrepermisjon.

Likestillingsdirektivet har ei opning for slik positiv diskriminering, men ESA meiner reglane for foreldrepengar ikkje tilfredsstiller dei krava som gjeld.

Seinast i fjor tok også Høgre til orde for å endre reglane slik at rettane til far ikkje lenger er knytt til situasjonen til mor.