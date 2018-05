Halve tanken blir fylt med palmeolje

innenriks

– Dette er dessverre ikkje overraskande tal, seier Kari Asheim i Zero.

Ho kallar det ei varsla klimabombe og tar til orde for avgift på palmeolje og offentleg boikott for å få palmeolje ut av norske dieseltankar.

Leiar i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg meiner overgangen til biodrivstoff langt på veg inneber å byte eit skadeleg drivstoff med eit anna.

– Palmeoljedrivstoff er ikkje noko betre alternativ. Vi må fase ut bensin og diesel, og satse på elektriske køyretøy og kollektive løysingar, seier ho.

Vekst

Miljøorganisasjonane er kritiske til biodrivstoff frå palmeolje fordi utvinning av palmeolje inneber avskoging, naturøydeleggingar og auka klimagassutslepp.

– Det er eit stort paradoks at regjeringa brukar 3 milliardar kroner i året på å redde regnskogen, samtidig som biodrivstoffpolitikken til regjeringa fører til omfattande avskoging, seier Nils Herman Ranum i Regnskogfondet til NTB.

Men direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet meiner rett biodrivstoff er godt nytt for klimaet.

– Biodrivstoff produsert på rett måte er ein del av løysinga for å redusere klimagassutsleppa frå transport, seier ho.

Klimakutt

Ferske tal frå Miljødirektoratet viser at det vart brukt 659 millionar liter biodrivstoff til vegtrafikk i 2017, mot 423 millionar liter året før. Det er ein auke på 56 prosent.

Auken i biodrivstoff frå 2016 til 2017 svarar til ein reduksjon i norske klimagassutslepp, estimert til 600.000 tonn CO2-ekvivalentar, det vil seie ein reduksjon på i overkant av 1 prosent av dei norske klimagassutsleppa.

Til saman vart det omsett 4,2 milliardar liter drivstoff i Noreg i fjor, der delen flytande biodrivstoff utgjorde 18,8 prosent. Stortingsmålet om 20 prosent biodrivstoff i 2020 er med andre ord allereie nesten innfridd.

Ifølgje Miljødirektoratet er det dokumentert frå bransjen at «nesten alt omsett biodrivstoff» overheld dei såkalla berekraftskriteria. Likevel var palmeolje det mest brukte råstoffet i 2017. Omsetnaden var på 317 millionar liter eller 46 prosent av totalen. Raps stod for 21 prosent, slakteavfall for 11, brukt frityrolje for 9 og mais for 5 prosent.

Nesten alt flytande biodrivstoff som blir brukt i Noreg, er importert frå andre land. Berre 2,7 millionar liter – eller 0,4 prosent – var norsk biodrivstoff.

