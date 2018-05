Høie: Samtale og hjelp i staden for bøter og fengsel for rusavhengige

innenriks

Høie skal fredag presentere forslaget på helsekonferansen «Leve heile livet» og har sett ned eit utval som innan 2019 er omme skal finne ut korleis forslaget kan innførast i Noreg.

Det er framleis politiet som skal ha ansvar for å hindre bruk av ulovlege rusmiddel, men dei som blir tatt med narkotika skal i staden for bøter eller fengselsstraff møte til samtale om avhengnaden. Så skal det lagast eit skreddarsydd opplegg for kvar person ut frå denne samtalen.

– Eg håpar vi også blir kvitt stigmatisering som mange rusavhengige møter på grunn av kriminalisering, seier Høie, som førebels ikkje kan seie noko om kva dette vil koste.

Endringa skjer etter modell frå Portugal, som allereie har innført eit liknande system.

Det er ikkje berre er tunge rusmisbrukarar som vert innlemma i forslaget. Også personar som blir tatt med små brukardosar, skal sendast til ein samtale.

Han trur det nye systemet også kan hjelpe politiet i deira arbeid.

– Når dei som brukar ulovlege rusmiddel, forstår at politiet ikkje skal straffe dei, kan dei kanskje få eit betre samarbeid med politiet og dermed kan det blir lettare å få tatt bakmennene, meiner Høie.

(©NPK)