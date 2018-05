Høgskolen i Søraust-Noreg blir universitet

innenriks

Avgjerda vart fatta i statsråd fredag. Det nye universitetet får namnet Universitetet i Søraust-Noreg.

Universitetet har omtrent 18.000 studentar og 1.600 tilsette fordelte på studiestadene Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland.

Høgskolen i Søraust-Noreg vart danna 1. januar 2016 då Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark.

– Høgskolen i Søraust-Noreg har brukt universitetssatsinga heilt bevisst som eit verktøy for å bli betre. Det å bli universitet gir ei ekstra tyngde, særleg internasjonalt. Eg trur at Noreg vil merke at vi no har fått endå ein institusjon som går frå høgskole til universitet, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Ho trur regionen vil merke at dei får ein sterkare kunnskapsaktør som har betyding for utviklinga av arbeids- og samfunnslivet.

