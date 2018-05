Borten Moe vil tilgi avsendaren av sexmeldinga

innenriks

Sentralstyret i partiet avslutta torsdag saka om kven som sende meldinga til tidlegare Sp-leiar Navarsete i 2016.

– Hadde ein av dei rokke handa i vêret og sagt at det var han, så ville det frå meg framleis vore tilgiving å få og ein beskjed om at vi framleis er kompisar, seier Borten Moe til VG.

Det var Borten Moe og ni menn som var saman den aktuelle laurdagsnatta på ei hytte på Storlien rett over grensa til Sverige. Berre éin av dei er utanfor mistanke, eigaren av mobiltelefonen meldinga vart sendt frå: Morten Søberg.

Borten Moe, som har teke opp att vervet som nestleiar i Senterpartiet etter avgjerda i sentralstyret, seier saka har vore ei stor belasting for dei andre hyttetur-deltakarane.

– Det påverkar arbeidssituasjon, folk misser oppdrag, folk har vore heime frå jobb, konene har vore heime frå jobb, ungane får med seg dette. Så førestillinga om at dette er noko vi veit og dekkjer over for kvarandre, er heilt urimeleg, seier nestleiaren.

