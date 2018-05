Sexmeldinga til Navarsete fører ikkje til sanksjonar mot hyttetur-deltakarane

innenriks

– Dette var ei uhøyrd melding som Navarsete aldri skulle ha fått. Det har påført henne ei stor belasting. Men samtidig kan vi ikkje sanksjonere enkeltpersonar når vi ikkje veit kven som sende den, seier Vedum til NTB etter at den to år gamle meldinga vart sluttbehandla av Senterpartiets sentralstyre torsdag.

Vedum seier at det no er opp til Ola Borten Moe å vurdere om og når han vil kome tilbake som nestleiar i partiet. Borten Moe valde måndag for ein veke sidan å tre til side inntil vidare for å gi partiet arbeidsro til å behandle saka.

Inga kollektiv straff

Den trakasserande meldinga vart send til Navarsetes innboks på Facebook frå telefonen til tidlegare statssekretær Morten Søberg. Han var på hyttetur i Sverige saman med ni andre menn i 2016, deriblant Borten Moe og fleire av hans allierte.

– Det som skil denne saka frå andre metoo-saker, er at det vanlegvis er kjent kven som har gjort noko gale, men uvisse om kva som har skjedd. Her er det kjent kva som har skjedd, men usikkert kven som har utført handlinga. Her er det potensielt ni uskuldige, seier Vedum.

Han legg til at det er eit grunnleggjande rettsprinsipp at det ikkje kan sanksjonerast når ein ikkje veit kven det skal sanksjonerast mot.

– Vi kan ikkje rette opp ein urett ved å gjere ein ny urett. Det er ikkje heimel for kollektiv straff verken i retningslinjene til vårt parti, lover eller i norsk rettspraksis. Der står saka – dessverre, seier Vedum til NTB.

Utan maktmiddel

Sentralstyret i Senterpartiet uttalar at innhaldet i meldinga er eit klart brot på dei etiske retningslinjene til partiet.

Sentralstyret meiner det er sterkt beklageleg at ingen har innrømt å ha sendt denne meldinga etter tallause oppfordringar. Sentralstyret ser ikkje at vi har fleire maktmiddel for å få den eller dei skyldige til å stå fram, heiter det i vedtaket.

– Når politiet i tillegg har lagt bort saka, kan vi ikkje gjere anna enn å ta det til etterretning, seier Vedum til NTB.

Trur på Borten Moe

Vedum seier at han ikkje kan dømme nokon på teoriar.

– Når dei eg har snakka med beklagar på det djupaste at dette har skjedd og at dei ikkje har kjennskap til kven som sende meldinga, så legg eg til grunn at vedkommande snakkar sant. Eg kan ikkje gradere det så lenge eg ikkje veit. Då vil eg dømme på teoriar, og det kan ein ikkje gjere, seier Vedum på spørsmål om han har tillit til dei ti som var med på hytteturen i 2016.

– Det gjeld også for Ola Borten Moe?

– Eg har tillit til at når han seier til meg at han ikkje har gjort det, at han er veldig lei seg og beklagar sterkt, så opplever eg han som veldig oppriktig. Eg har ingen grunn til å tru at han ikkje meiner det.

– Når kan Borten Moe komme tilbake?

– Han valde sjølv å tre til side inntil vidare. No skal generalsekretæren ta sine avsluttande samtalar med dei involverte. Så må Ola sjølv vurdere det. Han er landsmøtevald. Og når generalsekretæren har avslutta saka, er det Ola sjølv som må gjere ei vurdering, seier Vedum.

(©NPK)