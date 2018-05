Semje i tariffoppgjeret for sjukehusa

innenriks

Det bekreftar direktøren for Spekter Helse, Sylvia Brustad, og Eli Gunhild By i NSF i ei pressemelding.

Minstelønna for sjukepleiarar med ti års ansiennitet blir auka til 490.000 kroner frå 1. juli i år og heva til 500.000 kroner seinast frå 1. juli 2019, blir det opplyst.

– Sjølv om vi gjerne skulle ha sett at ramma for oppgjeret var høgare, må eg rose Spekter for godt samarbeid og ein god vilje til å møte oss på viktige punkt, seier forbundsleiar By.

Resultatet frå forhandlingane inneber blant anna eit generelt tillegg på 3,5 prosent til alle NSF-medlemmene i helseføretaka, Lovisenberg sjukehus og Martina Hansens Hospital og at minstelønnssatsane blir heva.

– Vi håpar resultatet vil bidra til framleis å sikre viktig sjukepleiarkompetanse i sjukehusa, seier Brustad.

(©NPK)