Sandberg må svare Stortinget om kontakt med lobbyist på nytt

Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil vite om Sandberg sjølv har gitt si private e-postadresse til kommunikasjonssjef Frode Reppe. Dessutan må ministeren svare på om statssekretæren hans Roy Angelvik delte børssensitiv informasjon med Reppe tre veker før informasjonen vart offentleg.

Bakgrunnen for spørsmåla er opplysningar Reppe har gitt under eid i samband med ei arbeidsrettssak. Sandberg ville ha sensitiv informasjon via den private e-postadressa si, fortalde Reppe i Sør-Trøndelag tingrett tidlegare denne månaden.

Sandberg vitna også i rettssaka, som er knytt til at Reppe mista jobben som kommunikasjonssjef. Han sa då at det er greitt at Reppe og andre prøver å nå politikarar via ulike kanalar.

Også i oktober bad kontrollkomiteen om svar frå Sandberg i saka, men er openbert ikkje ferdig med saka.

– Det er nødvendig å få klarleik i kva som har skjedd, og kva som har vore rolla til fiskeriministeren og den politiske leiinga, heiter det i brevet frå komiteen.

