Nedtur på nedtur på Oslo Børs

På omsetningstoppen var det berre oppdrettsgiganten Marine Harvest som hadde ein opptur torsdag. Dagen etter at aksjen sokk med over 2 prosent som følgje av frykt for ny fiskeskatt, tok selskapet seg opp igjen torsdag med eit hopp på 1,8 prosent.

Av dei mest omsette selskapa fall Schibsteds A-aksjar aller mest. Nedgangen på 5,4 prosent kjem av eit svakare kvartalsresultat enn venta. Yara-aksjen fall 2,2 prosent, medan Aker Solutions sokk 2,1 prosent. Statoil, Telenor, Norsk Hydro og DNB fall høvesvis 0,7, 0,8, 0,8 og 1,1 prosent.

Det var raude tal også på dei viktigaste europeiske børsane. FTSE 100-indeksen i London og CAC 40 i Paris fall begge 0,5 prosent, medan DAX 30 i Frankfurt svekte seg med 0,8 prosent torsdag.

Ved børsstengjetid vart eit fat nordsjøolje omsett for 73,2 dollar fatet, medan eit fat amerikansk lettolje gjekk for 67,7 dollar.

(©NPK)