Minst 29 kommunar forbyr sal av heliumballongar 17. mai

Grunnen til at ei rekke kommunar no forbyr salet, er behovet for å redusere utbreiinga av plastsøppel i naturen og å avgrense forbruket av helium.

Dette er kommunar NTB veit har vedtatt å forby sal av heliumballongar på 17. mai: Stavanger, Oslo, Drammen, Færder, Eid, Hadsel, Bømlo, Orkdal, Nesodden, Fredrikstad, Halden, Moss, Råde, Hobøl, Sarpsborg, Porsgrunn, Skien, Kragerø, Risør, Arendal, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Sandnes, Haugesund, Namsos, Sortland, Bodø og Tromsø.

Kommunane kan derimot ikkje forby sal på privat eigedom som kioskar eller bensinstasjonar. Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) har tidlegare tatt til orde for eit nasjonalt forbod, noko som i så fall også inneber forbod av sal på privat grunn.

Samrøystes storting

Torsdag fekk MDG eit samrøystes Storting med seg på eit forslag om ei hurtigutgreiing av eit nasjonalt forbod.

– Vi håpar på eit forbod før 17. mai, men det er opp til regjeringa å fastsetje dato. Når marknaden eller bransjen uansett høyrer om at eit mogleg forbod kjem, vil dei vegre seg for å ta inn leveranse med heliumballongar så dei slepp å sitje med ei behaldning som ikkje kan seljast. Det sender eit signal til marknaden, seier stortingsrepresentant Per Espen Stoknes i MDG til NTB.

Heliumballongar forsøplar naturen, påpeiker Stoknes som kallar ballongane «flygande plastsøppel».

Helium viktig for helsevesen

Helium er ein edelgass som blant anna vert brukt i militære fly, elektronikk, forsking og MR-maskiner. Frigjort helium forsvinn ut i verdsrommet og kan ikkje gjenvinnast, noko som betyr at all bruk av helium reduserer heliumreservane i verda.

Det har i fleire år blitt varsla at produksjonseiningane i USA, den største heliumprodusenten i verda, kan gå tom for helium. Qatar, som er den nest største produsenten, hamna i 2017 i ein diplomatisk tvist med Saudi-Arabia som gjorde at Qatar ikkje fekk eksportert helium gjennom nabolandet. Tvisten utløyste ein tre veker lang krisetilstand i heliummarknaden, men blei avverja kort tid seinare.

Faren for heliummangel i Europa er derimot framleis overhengande og kan ramme helsevesen som er avhengige av stoffet.

– Heliumballongar er heilt unødvendige. Dei forsøplar, og inneheld dessutan ein gass det er mangel på. Det går fint an å bruke vanleg luft i ballongar, seier Leif Arne Moi Nilsen i 17. mai-komiteen i Stavanger til NRK.

