Kronprinsparet deltok på verdsarvmarkering i Telemark

innenriks

På si reiserute gjennom kommunane Notodden og Tinn skulle dei avduke tre verdsarvplakettar, underhaldast av 350 barn på Mæl, besøkje Såheim kraftstasjon og feire dagen med pølsefest på Rjukan torg.

Markeringa starta på formiddagen i Hydroparken på Notodden, der kronprinsesse Mette-Marit avduka verdsarvplaketten for Notodden. Fabrikkområdet var staden der den første vellykka industrielle framstillinga av kunstgjødsel frå nitrogen gjekk føre seg.

Neste stopp er Mæl, ein stad som er rik på rallarhistorie. Der skal 350 barn syngje «Rallarvise», utkledd som dei songen handlar om.

På programmet står også omvising på jernbaneferja MF Storegut. Mæl er stasjon og ferjekai på Rjukanbanen, som vart bygd på halvtanna år av 1.400 arbeidarar og opna i 1909.

Hovudarrangementet for publikum er lagt til Rjukan torg med pølsefest for alle, talar, underhaldning og avduking av verdsarvplakettar for både Tinn og Vinje.

