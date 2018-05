Kontrollkomiteen vil ikkje opne sak mot oljeministeren etter gigantisk reknefeil

innenriks

Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) meiner statsråden har feilinformert Stortinget og bad kontroll- og konstitusjonskomiteen om å opne sak.

I fjor blei det avdekt at Oljedirektoratet i konsekvensutgreiinga feilberekna prognosane for framtidige inntekter frå Barentshavet søraust med over 100 milliardar kroner. Avgjerda om å gi lov til oljeleiting i området blei tatt av Stortinget i 2013, då dei raudgrøne hadde fleirtal.

MDG meiner derimot Søviknes har ansvar for ikkje å ha retta opp i manglane i konsekvensutgreiinga og sørgde for korrekt informasjon til Stortinget.

Sendast til fagkomiteen

Men kontrollkomiteen meiner saka høyrer naturleg heime hos energi- og miljøkomiteen, som har til behandling ei sak om utbygging og drift av Johan Castberg-feltet.

– Komiteen kan eventuelt følgje opp saka i etterkant av behandlinga i komiteen, skriv kontrollkomiteleiar Dag Terje Andersen (Ap) i eit brev til MDGs stortingsrepresentant Per Espen Stoknes.

Stoknes meiner avgjerda stinkar av «oljekameratskap» og skuldar komiteen for ansvarsfråskriving.

– Her har truleg både Arbeidarpartiet og Senterpartiet sett at dette potensielt kan ramme deira eigne folk, som trass alt opna Barentshavet søraust med dåverande oljeminister Ola Borten Moe. Dette trass i at kontrollsaka går på Søviknes, som ikkje har løfta ein finger for å rette opp i feila frå den førre regjeringa.

– Styrer på feil grunnlag

Stoknes meiner det ikkje gir meining å behandle saka saman med stortingsmeldinga om Johan Castberg-feltet, etter som dette ligg vest i Barentshavet.

– Dette gir i prinsippet blankofullmakt til framtidige statsrådar om at det er greitt å styre landet på feilaktig faktagrunnlag. Korleis skal innbyggjarane kunne stole på politiske vedtak då? spør MDG-representanten.

