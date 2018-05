Forsvaret har inngått avtale om levering av flydrivstoff

innenriks

– Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er svært fornøgd med å få AFSN som leverandør av drivstoff til Forsvarets fly og helikopter. Det er viktig for oss å samarbeide med aktørar som har erfaring, som kan utvikle seg i takt med Forsvarets behov, og vere ein strategisk partnar for sikker leveranse av drivstoff til Forsvaret. Langsiktige avtalar som denne gir oss føreseielegheit og kostnadseffektive løysingar. Det er viktig for Forsvarets operative evne, seier FLO-direktør Petter Jansen.

AFSN skal levere drivstoff til blant anna dei nye kampflya F35. Selskapet er eigd av Shell og St1 Nordic, og er til stades på elleve flyplassar i Noreg, og har også internasjonale flyplassar på kundelista.

– Det er ei anerkjenning av Aviation Fueling Services Norway å bli tildelt denne flydrivstoffavtalen med Forsvaret. Vi ser fram til eit nært og langsiktig samarbeid med FLO for å sikre flydrivstoff til Forsvarets depot på ein best mogleg måte, og er opptatt av at dette vil skje med høgast mogleg nivå for miljø og sikkerheit, seier administrerande direktør Flemming Sindberg i AFSN.

FLO har ansvaret for Forsvarets logistikkverksemd, som inneber militær logistikk, sivilmilitære beredskapsavtaler, og rammeavtaler for varer og tenester til Forsvaret og forsvarssektoren.

