ESA mistenkjer Widerøe for brot på konkurransereglane 

innenriks

Granskinga av Widerøe har gått føre seg heilt sidan tilsynsorganet i Brussel gjennomførte ein umeld kontroll hos flyselskapet i juni 2014.

No kjem ESA med varsel om vedtak i saka. Den førebelse konklusjonen er at Widerøe har brote konkurransereglane i EØS.

Grunnen er at flyselskapet skal ha nekta moglege konkurrentar tilgang til eit satellittbasert innflygingssystem kalla SCAT-1.

Overraska over varselet

Widerøe sjølv avviser skuldingane.

– Først no får vi høve til å imøtegå påstandane, slik at vi kan presentere eit breitt forsvar overfor ESA. Vi er likevel overraska over å få varsel om vedtak og er grunnleggjande ueinige i skuldingane, seier administrerande direktør Stein Nilsen i ei pressemelding.

Widerøe er ueinig både i faktaframstillinga og i dei juridiske vurderingane ESA har gjort, fortset han.

Flyselskapet risikerer millionbot dersom ESA konklusjon blir ståande. Widerøe har frist til 3. juli til å komme med eit skriftleg svar på skuldingane.

Krav om SCAT-1

Bakteppet for saka er at Widerøe i 2012 og 2013 vann to anbodskonkurransar for flyruter til regionale flyplassar langs kysten og i Nord-Noreg. Dette er flyruter som staten sponsar.

I anbodskonkurransen vart det stilt krav om at flya måtte bruke SCAT-1. Systemet er installert på mange regionale flyplassar i Noreg for sikre trygg innflyging på stadar der forholda er vanskelege.

Problemet er berre at systemet er gått ut av produksjon. Samtidig blir Widerøe skulda for å ha støvsuga marknaden for alle tilgjengelege SCAT-1-mottakarar for fly.

Utan konkurrentar

ESAs meiner Widerøe på den måten kan ha gjort det umogleg for andre flyselskap å vinne anbodsrunden.

– Vår førebelse konklusjon er at Widerøe ikkje på nokon måte har gjort dette utstyret tilgjengeleg for moglege konkurrentar. Dermed er det i realiteten ingen andre flyselskap som har kunna konkurrere om desse rutene, seier ESAs konkurransedirektør Gjermund Mathisen til NTB.

Han understrekar at Widerøe har ein dominerande posisjon i sektoren. Det gir selskapet eit særskilt ansvar for å legge til rette for konkurranse.

Tidkrevjande sak

Det grunnleggjande problemet, forklarar Mathisen, er at situasjonen kan ha gjort det mogleg for Widerøe å gå inn i anbodsrundane utan frykt for konkurranse.

– Då manglar dei insentiva som vanlegvis ligg i anbodsrundar til å presse prisen ned og kvaliteten opp. Det kan lett resultere i at staten og i siste instans skattebetalarane må betale meir for mindre, seier Mathisen.

Widerøe-sjefen kallar saka «ekstremt tidkrevjande».

– No må vi gjennomgå den omfattande dokumentasjonen for å sjå kva ESA faktisk byggjer skuldingane på. Vi vil sjølvsagt fortsette å samarbeide med ESA og levere den dokumentasjon som ein ber om, seier han.