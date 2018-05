TONO soper inn frå utlandet

innenriks

TONOs årsrekneskap for 2017 viser eit resultat til fordeling til dei som har rettane på 568 millionar kroner, ein auke på 27 prosent samanlikna med året før.

Omsetnaden auka med 22 prosent samanlikna med 2016 – til 661 millionar kroner.

– Vi er svært tilfredse med resultata for 2017, og vi gleder oss over at TONO forvaltar eit attraktivt repertoar som brukast mykje. Det er verdt å merke seg at TONOs inntekter frå utlandet har fordobla seg på tre år. Det viser både at vårt repertoar brukast meir i utlandet enn nokon gong før, og at vi evner å hente inn inntektene frå utlandet, seier administrerande direktør i TONO, Cato Strøm, i ei pressemelding.

Likevel er ikkje alt berre fryd og gammen. Strøymetenester gir nye brukarmønster og konkurransen om lyttarane er større.

– Dei fleste opplever at inntektene er lågare enn då musikkonsumet gjekk føre seg via fysiske medium. Det er også vanskeleg å få brukargenererte, sosiale medium til å betale det vi meiner er rimeleg vederlag for den musikkbruk tenestene tener pengar på, seier Strøm.

– Vi forventar politisk handlekraft både frå EUs side og frå nasjonale lovgjevarar når det gjeld å etablere ansvar overfor dei som har rettane frå til dømes Facebook og YouTube, seier TONO-direktøren.

(©NPK)