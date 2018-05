Søreide: – Noreg skal ikkje gi bistand til Assad

innenriks

Det kom fram då Søreide la fram si utgreiing om Syria og Irak og kampen mot IS i Stortinget måndag.

– Noreg og vestlege land er samde om ikkje å bidra til langsiktig oppattbygging i Syria før ein truverdig og inkluderande politisk overgangsprosess er i gang. Vi ønsker ikkje at bistandsmiddel blir bytt ut av det syriske regimet for å støtte opp under eigen legitimitet, streka Søreide under.

Krigen i Syria starta i 2011 som ein fredeleg protest mot regimet til Bashar al-Assad.

– Noreg har lenge streka under at Assad ikkje kan vere ein del av ein langsiktig løysing, påpeiker Søreide, som meiner den syriske presidenten så langt ikkje viser teikn til å ville forhandle.

Men sjølv om Noreg førebels ikkje vil bidra til ein langsiktig utviklingsinnsats i Syria, er behova for umiddelbare humanitære tiltak og stabiliseringstiltak.

– Over 13 millionar menneske treng humanitær hjelp i Syria. Over fem millionar av desse er barn, sa Søreide.

I tillegg vil Noreg bidra til prosjekt som innhentar bevis for brot på internasjonal humanitærrett og internasjonale menneskerettar i Syria.

– Grufulle krigsbrotsverk er gjort i løpet av den over sju år lange krigen i Syria. Det er viktig at dei ansvarlege for slike brotsverk blir stilt til ansvar for sine gjerningar, sa Søreide.

