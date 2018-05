Søreide: – Framleis nødvendig med militær støtte til Syria og Irak

innenriks

– Det er uro for at ISIL (IS, red.anm.) styrkjer seg andre stader, som i Afghanistan, Nord-Afrika og Sahel. Dette er ei utvikling som uroer berørte land og som koalisjonen og internasjonale organisasjonar følgjer tett. I tillegg utgjer ISIL stadig ein alvorleg trussel mot Europa, sa Søreide då ho onsdag la fram si utgreiing om kampen mot IS for Stortinget.

Noreg har sidan 2014 deltatt i innsatsen til den USA-leidde koalisjonen, med blant anna militære styrkebidrag og stabiliseringsmiddel.

Regjeringa vil i år auke støtta til Irak med 20 prosent til 350 millionar, opplyste Søreide.

– Vi kan vise til gode resultat av den norske innsatsen så langt. Befolkninga i dei frigjorde områda opplever ei stadig forbetring av grunnleggjande samfunnstenester, seier ho.

Av dei rundt 100 norsktilknytte framandkrigarane som har reist til Syria og Irak, er rundt 30 drepne, ifølgje utanriksministeren. Mellom 30 og 40 oppheld seg framleis i IS' attverande område, mens rundt 40 har returnert til Noreg.

– Vi kan forvente at kvinner med tilknyting til framandkrigarar, og barn av desse, vil ønske å returnere. Handlingsplanen frå regjeringa mot radikalisering og valdeleg ekstremisme har tiltak retta også mot denne gruppa, seier Søreide.

