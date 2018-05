Raudgrønt fleirtal på målingane i april

innenriks

For første gong bryt Raudt sperregrensa for utjamningsmandat på 4 prosent i snittmålingane for april. Med ei oppslutning på 4,3 prosent ville Bjørnar Moxnes fått følgje av ytterlegare sju stortingsrepresentantar frå fløypartiet til venstre.

– April 2018 er historisk for Raudt. Med Raudt over og Venstre under sperregrensa er det no raudgrønt fleirtal, seier Johan Giertsen i Poll of polls til NTB.

Han meiner veksten til Raudt har potensial til å påverke norsk politikk på ein ganske grunnleggjande måte.

Taktisk stemmegiving

Ifølgje utrekningane for gjennomsnitt som nettstaden har gjort av sju nasjonale meningsmålinger i april, samlar Ap, Sp, SV, Raudt og MDG 85 mandat, mens dei tre regjeringspartia og KrF må nøye seg med 84.

Det er første gong sidan august 2017 at snittutrekningane viser raudgrønt fleirtal. Men brotet til Raudt med sperregrensa er det mest spennande akkurat no, meiner Giertsen.

– At Raudt så tydeleg står for den raudgrøne veksten, har potensial til å påverke norsk politikk meir grunnleggjande og langsiktig, seier han.

At Venstre ligg like under sperregrensa og at KrF og Raudt er like over 4-prosentmarkøren, opnar ifølgje Giertsen for formidabel taktisk stemmegiving ved stortingsvalet i 2021.

Høgre tilbake

Høgre har kraftigast tilbakegang på snittmålinga. Partiet gjekk tilbake 1,2 prosentpoeng frå mars til april til ei oppslutning på 25,8 prosent. Høgre er likevel framleis største parti før Ap, som noterer 23,8 prosent.

– Snittet i april stadfestar at Framstegspartiet og Raudt blei vinnarane etter mistillitsforslaget mot dåverande justisminister Sylvi Listhaug (Frp) i mars, seier Giertsen.

Frp og SV går svakt fram til ei oppslutning på høvesvis 15,8 prosent og 7,3 prosent. Senterpartiet går tilbake 0,4 prosentpoeng til 10,9 prosent, mens KrF og MDG så å seie står på staden kvil med ei oppslutning å høvesvis 4,2 prosent og 2,8 prosent.

