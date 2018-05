Meklartoppar trur på nok eit bustadprishopp

innenriks

– I 2016 var det seljars marknad i Oslo, så blei det kjøpars marknad i 2017, men no er vi i ferd med å bikke tilbake til seljars marknad, seier administrerande direktør Leif J. Laugen i Krogsveen til Finansavisen.

Fredag legger Eiendom Norge fram statistikken for korleis bustadprisutviklinga var i april. Laugen trur Oslo vil leie an.

– På landsbasis er det god balanse med mange objekt til sals rundt om i dei fleste område. Eg trur derfor på moderat prisutvikling på rundt 0,5 prosent for landet, men unntaket er Oslo. Der trur eg på ein oppgang på 1,5 prosent for april, men eg fryktar eigentleg at oppgangen vil bli enda sterkare, seier Laugen.

Administrerande direktør i DNB Eiendom, Terje Buraas, trur også at apriltala vil vise oppgang for fjerde månad på rad. Han trur på ein prisvekst mellom 0,5 og 1 prosent for landet og 1 prosent for Oslo. Det same trur administrerande direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren.

